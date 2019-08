Reporter-Comeback: Fuhrmann moderiert Ehmens Saisonstart

Prominenter Besuch beim Saisonstart in die Fußball-Kreisliga 2019/2020: Sky-Reporter Rolf „Rollo“ Fuhrmann greift noch einmal zum Mikrofon und begleitet am 18. August den Saisonstart des neu formierten TSV Ehmen als Moderator. Die Ehmer veranstalten einen Tag des Fußballs und erwarten in der...