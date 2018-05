Lupo Martini feiert: Meister-Jubel, Aufstieg, Heiterkeit!

Es war spannend, es war knapp – es ist vollbracht! Lupo Martini Wolfsburg ist Meister in der Fußball-Oberliga und hat damit den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga geschafft! Am letzten Spieltag gewann Lupo mit 2:1 (1:1) beim TuS Bersenbrück. Bis der erste große Jubel ausbrach, dauerte es...