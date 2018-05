A-Junioren des SSV und der JSG treten nicht an

Wolfsburg Ohne Spiel gab der SSV Vorsfelde am Samstag an den Tabellennachbarn SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte die Punkte ab. Die als Absteiger bereits feststehenden Amtsstädter traten zum Rückspiel in der Fußball-B-Junioren-Niedersachsenliga nicht an. Das Spiel wird nun mit 5:0 Toren für Viktoria gewertet. ...