Kaum Chancen, kaum Fußball

„Ich weiß nicht, was das war – mit Fußball hatte das aber wenig zu tun“, lautete das überaus deutliche Fazit von Jim Fack, Trainer des 1. FC Wolfsburg. In der Fußball-Bezirksliga unterlag sein Team in einer Partie auf ganz schwachem Niveau mit 0:3 (0:1) beim FC Schunter. ...