Ringe-Elf will in Hamburg ihre Form bestätigen

Wolfsburg . Den zwölften Saisonsieg und die Festigung des 4. Tabellenplatzes in der 2. Frauenfußball-Bundesliga Nord strebt der VfL Wolfsburg II/U23 am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Blau-Weiß Hohen Neuendorf an. Dabei soll auch das 1:1 aus dem Hinspiel korrigiert werden. Spielbeginn ist um...