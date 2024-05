Wolfenbüttel. Adersheim überzeugt beim 5:3 in Gitter spielerisch, Blau-Gelb Asse gewinnt in Rammelsberg und der MTV II düpiert Vahdet Salzgitter.

Drei der fünf Wolfenbütteler Kreisvertreter in der Fußball-Bezirksliga 3 waren am Sonntagnachmittag auf fremden Plätzen gefordert – und das Trio kehrte jeweils mit voller Punkteausbeute von seinen Auswärtstouren zurück. Absteiger SG Roklum-Winnigstedt ließ erneut Federn, während der BV Germania Wolfenbüttel im Verfolgerduell von Meister Union Salzgitter die TSG Bad Harzburg deutlich in die Schranken wies.

KSV Vahdet Salzgitter – MTV Wolfenbüttel II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Jovanovic (35.), 0:2 Grötschel (79.), 0:3 Kistner (84.).

Im Vergleich zum 2:2 im Hinspiel sei das „eine deutlich reifere Leistung“ seiner Mannschaft gewesen, betonte MTV-Coach Christian Kaselowsky. Sein Team habe sich, wenn der Spielverlauf unruhiger wurde, nicht beeindrucken lassen. „Vahdet hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Ball. Gut, dass wir vor der Pause in Führung gegangen sind“, sagte der MTV-Trainer. Eine Flanke aus dem Halbfeld von Patrick Kistner nutzte Aleksandar Jovanovic eiskalt per Kopf aus. Mit einem Konter und nach einem Fehler der Gastgeber im Spielaufbau bauten die Wolfenbütteler den Vorsprung in Hälfte 2 aus.

SC Gitter – FC Arminia Adersheim 3:5 (2:2). Tore: 0:1 Hoppmann (10.), 1:1 Kafelov (25.), 1:2 Schlinger (30.), 2:2 Rost (35.), 2:3, 2:4 Niewiadowski (48., 72.), 3:4 Behre (79.), 3:5 Lüttichau (83.).

Endlich mal wieder einen spielerisch überzeugenden Auftritt legten die Adersheimer hin. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir die Dinge fußballerisch gelöst“, sagte FCA-Trainer Garrit Golombek, der Bestnoten an seine „Fleißbiene“ Patrick Hoppmann sowie an Joel Lüttichau (Golombek: „Ihn habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr so stark gesehen.“) verteilte. Auch Rene Marktl habe über die rechte Außenverteidiger-Position immer wieder geschickt die Räume im Zentrum bespielt. „Am Ende hätten wir hier locker sechs, sieben Tore machen können“, resümierte Golombek.

SG Roklum-Winnigstedt – Goslarer SC 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Rall (6.), 0:2 Möker (23.), 0:3 Doci (39.), 0:4 Hartwig (60.).

Es klingt paradox, doch trotz der erneut klaren Niederlage seiner Mannschaft war SG-Trainer Pascal Krafft keinesfalls enttäuscht. Im Gegenteil: „Ich bin heute sogar sehr zufrieden.“ Der Grund: Seine Spieler seien mit hohem Engagement an ihre Aufgaben herangegangen. „Wir haben einen super Kampf geliefert und auf dem Platz wurde endlich mal wieder miteinander gesprochen“, erzählte Krafft. Dass Goslar die spielerisch stärke Mannschaft und am Ende verdienter Sieger war, wollte der Roklumer Coach nicht verhehlen. „Dennoch haben wir uns teuer verkauft.“

SV Rammelsberg – FC Blau-Gelb Asse 1:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Busemann (20., 27.), 0:3 Kraft (67.), 1:3 Zimmer (73.), 1:4 Knoblauch (78.), 1:5 Münzebrock (86.).

Warum nicht immer so, Blau-Gelb Asse? Diese Frage stellte sich nach dem Spiel auch Co-Trainer Dirk Schmidtke, der den erkrankten Chefcoach Michael Grahe vertrat. Spielentscheidend in dem Duell zweier Absteiger sei gewesen, so Schmidtke, dass Asse-Torhüter Jonas Wilke beim Stand von 2:0 einen Strafstoß der Platzherren hielt. „Das hat uns noch einmal eine Extraportion Motivation gegeben“, sagte Schmidtke. Spätestens nach Jonas Knoblauchs Treffer zum 4:1, so Schmidtke „war die Messe gesungen“.

BV Germania Wolfenbüttel – TSG Bad Harzburg 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Dogan (8.), 1:1 Schubert (25., Foulelfmeter), 2:1 K. Golkowski (66.), 3:1 Goune (76.), 4:1 Donguetsop (86.).

Ohne Chefcoach Sascha Kallmeyer (privat verhindert) hatte dessen „Co“ Didier Bakondon die Verantwortung bei den Wolfenbüttelern. „Etwas nervös war ich schon. Ich wollte unbedingt auch ohne Sascha gewinnen“, sagte Bakondon, der sich vorgenommen hatte: „Wenn es nicht läuft, werde ich sofort durchwechseln.“ Zwar hatte Adam Dogan den BVG früh in Führung gebracht, aber Bad Harzburg nutzte immer wieder Räume im Mittelfeld – und kam so auch zum Elfmeter, der zum Ausgleich führte. Für Bakondon hieß es: Gesagt, getan. Er brachte zur zweiten Halbzeit drei neue Kräfte – unter anderem Maurice Marx, den er ins Zentrum beorderte. „Er hat dort mit seiner Zweikampfstärke genau das richtige gemacht“, lobte Bakondon.