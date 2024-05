Schandelah. Die Salzdahlumer kämpfen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga 2, bei Schandelah „ist der Lack ab“, wie Coach Marco Heidemann feststellt.

Das Aufeinandertreffen der beiden Trainer blieb aus im Spiel zwischen dem MTV Schandelah-Gardessen und dem MTV Salzdahlum in der Fußball-Bezirksliga 2. Sowohl Schandelahs Coach Marco Heidemann als auch der Salzdahlumer Trainer Jens Hueske hatten im Vorfeld dieses Derbys mit einem Einsatz geliebäugelt, weil die Kadersituation auf beiden Seiten nicht die beste war. Doch Heidemann hatte sich beim Einsatz seiner Ü32-Mannschafft verletzt und Hueske sah eine Partie, in die seine Spielweise nach seiner Aussage nicht reingepasst hätte. Mit diesem schnellen Angriffsspiel holten die Salzdahlumer einen 4:2 (2:1)-Auswärtssieg und kommen damit dem Ziel Klassenerhalt schon sehr nah. „Wir sind aber noch nicht durch“, betonte Hueske.

Die Gastgeber kamen zuerst gefährlich vor das gegnerische Tor. Der Treffer von Sylvan Köhler per Direktabnahme nach einer Flanke wurde aber wegen einer Arbeitsstellung nicht anerkannt. Kurz danach kam Köhler nicht rechtzeitig vor Salzdahlums Keeper Konstantin Täubert an den Ball. Es war die nächste gute Chance für die Gastgeber.

Phil Syfus bringt den MTV Salzdahlum mit 2:0 in Führung

Dann waren aber erstmal die Gäste am Zug mit einer starken Einzelleistung. Phil Syfus nahm den Ball an der Mittellinie an und begann einen sehenswerten Sololauf, den er mit dem Führungstreffer veredelte. 14 Meter vor dem Tor schob Syfus den Ball flach in die Ecke zum 1:0 für die Gäste. Zehn Minuten später stand Syfus goldrichtig. Nach der scharfen Hereingabe von Judi Hamko lupfte er den Ball über Schandelahs Torwart Nico Ebel hinweg zum 2:0 in die Maschen.

Der MTV Schandelah-Gardessen (in Rot: Gregor Maschel) konnte sich gegen die Salzdahlumer (links: Niklas Wittchen) nicht durchsetzen. © regios24 | Bastian Lüpke

Mit dem Zwei-Tore-Rückstand war auch der gastgebende MTV wieder aufgewacht. Zunächst gab Lennart Fündling eine Duftmarke ab. Sein Freistoß aus 30 Metern ging aber klar über das Salzdahlumer Gehäuse. Kurz danach bekam Tim Stucki einen Tritt im Strafraum der Gäste ab. Christopher Petzold verwandelte den fälligen Strafstoß zum Anschlusstreffer. Die Schandelaher ließen noch einige Chancen kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause liegen.

Das bestraften die Gäste in der 53. Minute. Nach einer Flanke von links bekamen die Gastgeber den Ball nicht geklärt. Eine Bogenlampe im Strafraum landete bei Thore Oehlmann, der den Ball in die Maschen drosch. Damit schien der Gast klar auf der Siegerstraße zu sein, ließ aber seine nächsten Torgelegenheiten verstreichen: Phil Cavelmann schoss aus der Distanz drüber, Syfus legte quer statt selbst zu schießen.

Sylvan Köhler macht es noch mal spannend

Und plötzlich kamen die Hausherren doch wieder heran. Einen langen hohen Pass in den Strafraum verwertete Köhler im Zweikampf mit MTV-Keeper Täubert zum 2:3. Köhler blieb anschließend verletzt liegen, konnte aber weiterspielen. Überhaupt gab es einige harte Zweikämpfe, Nickeligkeiten und Kabbeleien – doch Schiedsrichter Noah Ebel verzichtete vollständig auf den Einsatz seiner Karten.

Felix Rohrig macht für Salzdahlum alles klar

Die Salzdahlumer sorgten dann für die Entscheidung. Der eingewechselte Lennart Kappei legte mustergültig quer auf Felix Rohrig, der unhaltbar in die Ecke schoss. Schandelah kam noch über einige Standards zu ansatzweise gefährlichen Situationen, doch etwas Zählbares kam nicht heraus. Auf der anderen Seite verpassten es die Salzdahlumer, das Ergebnis per Konter noch höher zu gestalten.

Für Schandelahs Coach Heidemann stand fest: „Der Lack ist bei uns ab. Bei Salzdahlum war die Spannung hoch, bei uns fehlte sie. Drei der vier Gegentore waren Geschenke von uns.“ Auch sein Gegenüber Hueske befand: „Man hat gesehen, welche der beiden Mannschaften die drei Punkte noch dringend brauchte.“

Tore: 0:1, 02 Syfus (9., 19.), 1:2 Petzold (28., Foulelfmeter), 1:3 Oehlmann (53.), 2:3 Köhler (65.), 2:4 Rohrig (72.).