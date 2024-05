Salzdahlum. Die MTV-Reserve spielt im Saison-Endspurt der 1. Fußball-Nordharzklasse nur noch auf fremden Plätzen. Die Rivalen wittern ihre Chance.

Wochenlang standen sie auf auf Platz 1 in Staffel 3 der 1. Nordharzklasse, und dort wollen sich die Fußballer des MTV Salzdahlum II auch am Ende der Saison wiederfinden. Bei der Bezirksliga-Reserve wurden die Ziele erst im Laufe der Spielzeit nach oben korrigiert. „Es war am Anfang nicht der Plan. Jetzt, wo wir schon so weit gekommen sind, wollen wir aber am Ende auch Erster werden und aufsteigen“, sagt Achim Walter, Trainer des MTV II.

MTV Salzdahlum II hat zu Hause die perfekte Ausbeute

In einer Kategorie sind die Salzdahlumer jedenfalls absolute Spitze und nicht mehr einzuholen: In der reinen Heimtabelle stehen sie unangefochten an Position 1 — mit sensationellen 36 Punkten aus 12 Heimspielen. Der Nachteil für die MTV-Reserve: Mit dem Auswärtsspiel gegen den SV Wendessen II (Sonntag, 11 Uhr) beginnt der Saison-Endspurt mit drei Spielen, die allesamt nicht auf dem heimischen Kunstrasen-Geläuf stattfinden, sondern auf den Naturrasenplätzen in Wendessen, Salzgitter und Halchter. Und auswärts tut sich die Truppe vom östlichen Wolfenbütteler Stadtrand schwer: 11 Punkte aus 8 Spielen lautet die Salzdahlumer Bilanz auf fremden Plätzen.

SV Schladen legt vor und macht Druck auf die beiden anderen Meisterschaftskandidaten

Der SV Schladen hat zudem am Mittwochabend vorgelegt und die Tabellenspitze übernommen. Zwar haben die Schladener schon zwei Spiele mehr als Salzdahlum und der dritte Meisterschaftskandidat MTV Dettum absolviert, aber für den SVS-Coach Jan Fischer steht fest: „Wir haben vorgelegt und erzeugen damit Druck auf die beiden anderen Teams.“ Die Schladener sind am Sonntag (13 Uhr) beim SV Halchter gefragt. „Das wird ein Brett, aber wir werden alles reinwerfen“, verspricht Fischer.

Außerdem spielen am Sonntag:

Staffel 2: SV Viktoria Heerte – FSV Fuhsetal (15 Uhr).

Staffel 3: SG Lucklum/Veltheim II – MTV Wolfenbüttel III (10.45 Uhr), SF Ahlum – TSV Destedt, FC Blau-Gelb Asse II – MTV Dettum (beide 15 Uhr).