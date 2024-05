Salzdahlum. MTV Schandelah-Gardessen muss sich trotz 2:0-Führung beim Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga 2 mit einem Punkt begnügen.

6:2 gegen ein Top-5-Team der Bezirksliga 2: Die Fußballer des MTV Salzdahlum haben im Heimspiel eine starke Reaktion auf die vorherige Niederlage beim TSV Arminia Vöhrum gezeigt. Dass auch andere Teams ihre Schwierigkeiten beim Schlusslicht haben, bewies der MTV Schandelah-Gardessen, der eine 2:0-Führung in Vöhrum nicht ins Ziel bringen konnte.

MTV Salzdahlum – VfL Leiferde 6:2 (3:1). Tore: 1:0 Cavelmann (7., Elfmeter), 1:1 Buelow (20.), 2:1 Syfus (26.), 3:1, 4:1 Oehlmann (44., 46.), 5:1 Redl (61.), 5:2 Pospiech (73.), 6:2 Syfus.

„Unser A-Platz wurde nicht gemäht, der Rasen war zu lang“, berichtete MTV-Coach Jens Hueske, der Leiferde bereits am Vortag informierte, dass es auf den Kunstrasen gehen würde. Da überstanden die Salzdahlumer zunächst eine Drangphase der Gäste. „Dreimal haben die nach Standards an die Latte geköpft“, berichtete Hueske. Dann fanden aber die Hausherren ins Spiel und probate spielerische Mittel gegen den mit einer Fünferkette tief stehenden VfL. Nach einer Vorlage von Thore Oehlmann wurde Phil Syfus im Strafraum gefoult. Phil Cavelmann verwandelte vom Punkt. Zwar glichen die Gäste aus, doch zwei harte, flache Pässe münzten Syfus und Oehlmann in Tore zur 3:1-Halbzeitführung um. Oehlmann legte direkt nach der Pause nach – 4:1. „Danach haben wir diszipliniert weiter gemacht“, lobte Hueske seine Mannschaft. So kam Phillip Redl zu seinem Premierentor in dieser Spielzeit. „Der Sieg ist für mich Genugtuung, nachdem wir die Punkte zuvor in Vöhrum haben liegen lassen“, befand Hueske.

TSV Arminia Vöhrum – MTV Schandelah-Gardessen 2:2 (0:2). Tore: n. gem.

Vöhrum habe nur mit langen Bällen agiert und brachte in der ersten Halbzeit mit Rückenwind die Schandelaher gehörig ins Schwimmen. „Dass wir dann mit einer Führung in die Pause gehen, ist schmeichelhaft“, sagte Marco Heidemann, Trainer der Gäste. Sein Team habe sich vorgenommen, nach der Pause die nun gegen den Wind spielenden Vöhrumer hoch anzulaufen. „Da haben wir aber zu viel gewartet. Es hat uns insgesamt an Biss gefehlt“, so Heidemann, der erneut die Verteidigungsabwehr bei gegnerischen Standards monierte. „Mit dem 2:2 sind wir noch gut bedient“, sagte der MTV-Coach.