Wendessen. Die Oberliga-Fußballerinnen holen bei der SG Rodenberg nur einen Punkt – das ist zu wenig, um den Spitzenreiter zu überholen.

Einen Punkt brachten die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen von ihrer Auswärtsfahrt zur SG Rodenberg mit nach Hause. Mehr war beim 2:2 (0:0) diesmal nicht drin. „Das ist zu wenig“, sagte SVW-Coach Marcel Döring. Mit diesem Ergebnis können die Wendesserinnen jetzt punktemäßig in den verbleibenden zwei Saisonspielen wohl nur noch mit dem Spitzenreiter SV Hastenbeck gleichziehen – vorausgesetzt der SVH stolpert bei seinen letzten Auftritten nicht mehr. Der SVH hat aber das deutlich bessere Torverhältnis, das sich unter normalen Umständen nicht mehr aufholen lässt. Ein Sieg in Rodenberg hätte die Hoffnung auf die Staffel-Meisterschaft aufrecht erhalten können, so aber ist bei den Wendesserinnen der Glaube daran verschwunden. „Bei uns überwiegt heute die Traurigkeit. Wir sind frustriert“, stellte Döring fest.

Beim Tabellenachten hat der SVW nur schleppend in die Partie gefunden. „Auf deren Trainingsplatz, der in einem schlechten Zustand war, war an Fußball spielen nicht zu denken. Wir haben viele lange Bälle gespielt, auf der anderen Seite aber auch drei, vier Großchancen zugelassen“, berichtete Döring. Seiner Mannschaft habe zudem in den Zweikämpfen die Schärfe gefehlt. „Mit dem 0:0 zur Pause waren wir gut bedient“, erklärte Döring.

Nach torloser erster Hälfte geht es nach der Pause Schlag auf Schlag

Für die zweite Hälfte hatte sich der SVW einiges vorgenommen. Zwar brachte Gesa Radtke die Gäste nach der Pause schnell in Führung, als sie sich in einer Eins-gegen-Eins-Situation durchsetzte, doch nur sechs Minuten später lag der SVW zurück – zumindest für eine Minute. Denn Denise Böndel besorgte sofort den Ausgleich. Doch im Spiel der Wendesserinnen habe es insgesamt zu viele kleine Fehler, falsche Entscheidungen und zu komplizierte Versuche gegeben. „In Summe reichte es einfach nicht aus, das Unentschieden ist gerecht“, musste Döring feststellen.

Tore: 0:1 Radtke (55.), 1:1 Trapphagen (58.), 2:1 Eigentor Bölsing (61.), 2:2 Böndel (62.).