Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Tennis-Teams starten in ihre Sommersaison. Für die „Eisenbahner“ setzte es bereits die erste Niederlage.

Für die Herren 30 des ESV Wolfenbüttel ist die Tennis-Saison schon im vollen Gange. Am Sonntag steht das zweite Saisonspiel für die „Eisenbahner“ auf dem Programm. Die Herren-Mannschaft des MTV Wolfenbüttel steht derweil vor dem Auftakt in die Sommer-Spielzeit. Am Sonntag um 11 Uhr geht es auswärts gegen den TC Bad Pyrmont. Auch die nominell höchstspielende Mannschaft aus der Lessingstadt startet: Die Herren 60 der Wolfenbütteler THV sind am Samstag ab 13 Uhr beim TC Schwülper gefordert.

Herren, Verbandsklasse

Nachdem der MTV um Spitzenspieler Timour Dick (LK 3,2) im Winter die Verbandsklasse hielt, soll das gleiche Vorhaben jetzt auch erneut im Sommer gelingen. Hinter dem Kapitän steht an Position 2 der Meldeliste beim MTV inzwischen Niklas Krause (LK 9,3), der vor der Wintersaison vom TC Bad nach Wolfenbüttel gewechselt war. Ebenfalls aus Salzgitter kommt ein aktueller Neuzugang: Yavuz Aydin wechselte vom TC BW Salzgitter zum MTV.

Herren 30, Oberliga

Die „Eisenbahner“ gehen in ihre dritte Sommersaison in der höchsten Spielklasse Niedersachsens. Den ersten Einsatz hatten sie bereits am Tag der Arbeit. Dabei startete der ESV mit einer 3:6-Niederlage bei der TG Hannover. Robin Volze und Kaspar Delahaye holten die Punkte in den Einzeln, während sich Marcel Callergari und Kai Posenau jeweils im Matchtiebreak geschlagen geben mussten. Den dritten Zähler für den ESV steuerten Posenau/Tobias Kühle im Doppel bei. Am Samstag (15 Uhr) geht es beim Lehrter TC weiter.

Herren 60, Nordliga

Das Abenteuer Regionalliga endete für die WTHV-Mannschaft nach nur einem Jahr mit dem Abstieg und der Rückkehr in die Nordliga. Dort geht es erst mal mit einer kurzen Auswärtsfahrt los: Am Samstag ist das Team um Herbert Palm beim TC Schwülper gefordert.

Bezirksklasse

Auf Bezirksebene geht bei den Herren der Fümmelser TC an den Start – aber erst am nächsten Samstag (12. Mai) zu Hause gegen den TC Fallersleben. Diesen Samstag (12.30 Uhr) bereits im Einsatz sind die Damen des MTV Wolfenbüttel, die den TC GRE Hildesheim II empfangen.