Wolfenbüttel. Der BV Germania und die MTV-Reserve schielen in Staffel 3 auf den zweiten Platz. MTV Salzdahlum empfängt in Staffel 2 den VfL Leiferde.

Die erste tabellarische Entscheidung in der Fußball-Bezirksliga, die eine Mannschaft aus dem Kreis Wolfenbüttel betrifft, ist gefallen – die nächsten Weichen könnten an diesem Wochenende gestellt werden. Für den FC Blau-Gelb Asse steht seit Mittwoch fest: Ein Jahr nach dem Aufstieg geht es für die Mannschaft wieder zurück in die Kreisliga. Auch der Abstieg der SG Roklum-Winnigstedt lässt sich nach sieben Bezirksliga-Jahren kaum noch abwenden. Da die SG und Konkurrent VfL Salder aber am Wochenende spielfrei sind, vertagt sich dieser Abschied bis zum kommenden Mittwoch. An der Spitze der Staffel 3 finden derweil fast nur noch Positionskämpfe statt.

Staffel 2

MTV Salzdahlum – VfL Leiferde (So., 15 Uhr). Für die Salzdahlumer könnte es im Kampf um den Klassenerhalt doch noch mal eng werden, wenn sie nicht rechtzeitig in die Erfolgsspur zurückfinden. Drei Niederlagen setzte es zuletzt in Serie für den MTV. Mit dem VfL kommt jetzt erneut ein Topteam an die Braunschweiger Straße. Nach zuvor vier sieglosen Spielen hat der Tabellenfünfte am Tag der Arbeit wieder die Kurve gekriegt und punktete beim Dritten TSV Lamme dreifach.

TSV Arminia Vöhrum – MTV Schandelah-Gardessen (So., 15 Uhr). Die Schandelaher haben nur einen Punkt aus den vergangenen drei Spielen eingesammelt – zu wenig, um die Top 5 der Staffel zu erreichen. Beim Schlusslicht in Vöhrum sollte jetzt ein Sieg her.

Staffel 3

FC Arminia Adersheim – SC Harlingerode (So., 14 Uhr). Nach der peinlichen 1:8-Schlappe beim Stadtrivalen Germania ist für die Adersheimer jetzt gegen den Abstiegskandidaten aus dem Landkreis Goslar Wiedergutmachung angesagt.

FC Blau-Gelb Asse – MTV Wolfenbüttel II (So., 15 Uhr). Für die Asse-Kicker geht es nur noch darum, sich vernünftig aus der Liga zu verabschieden, während die MTV-Reserve nach einer bislang sehr starken Rückrunde noch beste Aussichten auf Tabellenplatz 2 hat.

SV Union Salzgitter – BV Germania Wolfenbüttel (So., 15 Uhr). Gewinnen die Germanen beim Spitzenreiter, würden sie sich eine rechnerische Minimalchance im Titelrennen erhalten. Schon bei einem Remis wäre der Zug aber endgültig abgefahren. Auch um das Ziel Platz 2 zu erreichen, sind weitere Punkte für die Kicker von der Schweigerstraße nötig. In der Hinrunde gelang es der Mannschaft von Trainer Sascha Kallmeyer, als erstes Team der Liga den Unionern eine Niederlage beizubringen.