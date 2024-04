Wolfenbüttel. Die U19-Fußballer des BVG haben derweil beim VfB Peine keine Chance.

In der Landesliga der A-Jugendfußballer kassierte der abstiegsbedrohte BV Germania Wolfenbüttel eine empfindliche Niederlage in Peine. Stadtrivale MTV war derweil spielfrei und steht seit vergangener Woche wegen des Mannschaftsrückzuges des SV Reislingen-Neuhaus als Meister und damit Aufsteiger in die Niedersachsenliga fest (wir berichteten).

A-Jugend, Landesliga

VfB Peine – BV Germania Wolfenbüttel 8:2 (4:0). Tore: 1:0 Tripler (15.), 2:0 Wasl (35.), 3:0 Tripler (37.), 4:0 Tiebel (40.), 5:0 Tupksuic (48.), 5:1 Marx (52.), 6:1 Tripler (54.), 7:1 Tupksuic (57.), 8:1 Wasl (69.), 8:2 Ahmad (75.).

Mit dem 9:3-Sieg gegen die inzwischen abgemeldete Reislinger Mannschaft im Rücken spielten die Germanen auch in Peine offensiv mutig und kamen zu zahlreichen Torchancen, „die auch mit mehr als zwei Treffern hätten belohnt werden können. Leider waren wir in der Defensivarbeit völlig desolat“, bedauerte BVG-Coach Mark Gindera. Allein vier Gegentore kassierten die Wolfenbütteler nach Freistößen aus „eigentlich ungefährlichen Positionen“, so Gindera. Der Coach bescheinigte seiner Mannschaft eine gute läuferische und spielerische Leistung, bemängelte aber das zu passive Zweikampfverhalten. Ein Sonderlob gab es vom Trainer für den Torwart Tim Kühne: „Wir können uns bei ihm bedanken, dass es bei nur acht Gegentoren geblieben ist. Er hat mit seiner besten Saisonleistung noch drei, vier Großchancen vereitelt.“

A-Jugend, Bezirksliga

BSC Acosta II – MTV Wolfenbüttel II 5:2 (1:2). Tore: 0:1 Richter (9.), 1:1 Seliger (15.), 1:2 Grahe (42.), 2:2 Pilz (79.), 3:2 Demirboga (85.), 4:2, 5:2 Vogel (89., 90.).

Jörn Richter und Lucas Grahe schossen den MTV zweimal in Front. Der BSC kam erst spät zum Ausgleich, legte dann aber auch gleich dreimal nach. Für die MTV-Reserve geht es am Mittwoch (13 Uhr) bei der JSG Papenteich weiter.

B-Jugend, Landesliga

MTV Gifhorn – MTV Wolfenbüttel 9:1 (3:1). Tore: 1:0 (1.), 1:1 Merkhoffer (9.), 2:1 (14.), 3:1 (37.), 4:1 (43.), 5:1 (51.), 6:1 (60.), 7:1 (65.), 8:1 (79.), 9:1 (80.).

B-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – BV Germania Wolfenbüttel 0:8 (0:3). Tore: 0:1 Dege (8.), 0:2, 0:3 Hoppe (24., 37.), 0:4 Horns (47.), 0:5 Koch (55.), 0:6, 0:7 Hoppe (63., 65.), 0:8 Lockemann (75.).

Eine klare Angelegenheit im kleinen Derby: Die Germanen zeigten beim Stadtrivalen keine Gnade. „In der ersten Halbzeit können wir mit dem Auftritt aber nicht zufrieden sein. Es hat an Intensität gefehlt“, bemängelte der Gäste-Coach Yannis Krüger. Die drei Tore vor der Pausen fielen alle nach

C-Jugend, Landesliga

VfB Fallersleben – MTV Wolfenbüttel 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Weber (27., 37.), 3:0 Halinger (55.).

Fabio Kacznarek (rechts) und die C-Junioren des MTV Wolfenbüttel II unterlagen dem Spitzenreiter SCU (links) nur knapp. © Verein | Nicole Langkabel

C-Jugend, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – JSG SCU SalzGitter 0:2 (0:0). Tore: 0:1 (45.), 0:2 (50.).

Der Matchpan der Wolfenbütteler sei in der ersten Halbzeit voll aufgegangen, berichtete MTV-Trainer Torsten Rupprecht. „Ab der 20. Minute waren wir die bessere Mannschaft und vergaben vor der Pause vier gute Torchancen“, sagte Rupprecht. Auch die zweite Hälfte begann ausgeglichen, doch dann trafen die Gäste einen direkten Freistoß zur Führung. „Wir wurden dann wieder mutiger, hatten drei ganz gute Abschlüsse“, so Rupprecht. Die Salzgitteraner nutzten den Vorwärtsdrang der Gastgeber zu einem erfolgreichen Konter – 0:2. „Mit der Leistung der Mannschaft war ich trotzdem zufrieden. Sie hat wieder alles gegeben und war dem Spitzenreiter ebenbürtig“, befand der Coach.