Sickte. Die Sickter Landesliga-Fußballerinnen nehmen drei Punkte aus Hillerse mit, verlieren aber zwei Spielerinnen durch Verletzungen.

Ein teuer erkauftes 2:1 (2:0) für die SG Sickte/Hözum: Die Landesliga-Fußballerinnen gewannen ihr Spiel bei der SG Hillerse-Leiferde. Doch im Laufe der Partie verlängerte sich die Verletztenliste der SG.

Zuerst erwischte es Stefanie Gordzielik – mit Verdacht auf Bänderriss. Kurz vor Schluss dann der nächste Schock für Sickte: Torjägerin Mara Kleeschätzky hatte vor nicht mal zwei Wochen ihr Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert und wird jetzt wieder aussetzen müssen. „In der 90. Minute hat sie an der Eckfahne noch einen Ball geklärt und ist auf dem stumpfen Rasen umgeknickt. Sie hat wahrscheinlich einen Bänderriss im Knie“, seufzte SG-Coach Georg Schnieders.

Für den Trainer steht daher fest: „Es war ein Pyrrhus-Sieg für uns. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Doch ich hätte lieber verloren und dafür gesunde Spielerinnen.“ In Hillerse sei sein Team, das erst drei Tage vorher im Bezirkspokal-Viertelfinale den FC Eintracht Northeim ausgeschaltet hatte, ohnehin schon „auf der Felge gelaufen und überhaupt nicht ins Spiel gekommen“.

Sophia Neubauer und Ines Baußmann sorgen für die 2:0-Führung für die SG Sickte/Hötzum

Immerhin strahlten die Gäste Torgefahr aus. Sophia Neubauer sorgte nach einer Viertelstunde für die Führung. Ines Baußmann haute noch vor der Pause einen Fernschuss mit dem linken Fuß raus, der genau im Winkel einschlug. „Sie hat ein großartiges Spiel gemacht“, lobte Schnieders. Auch für seine Abwehrchefin Anke Sawallisch hatte der Coach ein Sonderlob. „Sie hat das überragend gemacht und hinten alles dicht gehalten.“

Sophia Neubauer holt sich hier die Glückwünsche für ihren Treffer zum 1:0 ab. © regios24 | Sebastian Priebe

Zwar verkürzten die Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit noch einmal, doch die Sickterinnen kämpften aufopferungsvoll für die drei Punkte, die sie letztlich ins Ziel retteten. Das Dienstag-Training lassen die Sickterinnen zu Regenerationszwecken ausfallen. Am Donnerstag soll es nur eine leichte Einheit geben, kündigte der Coach an.

Tore: 0:1 Neubauer (15.), 0:2 Baußmann (42.), 1:2 Reich (72.).