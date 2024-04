Wolfenbüttel. Die „Dritte“ des MTV verliert 1:7 gegen Borussia Salzgitter. Die Spitzenteams der 1. Fußball-Nordharzklasse fahren Siege ein.

Das Titelrennen in Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse bleibt spannend. Alle Spitzenteams haben am Wochenende drei Punkte eingefahren. Am Ende der Tabelle wird es dagegen immer düsterer für die „Dritte“ des MTV Wolfenbüttel, die ihr Heimspiel mit 1:7 verloren hat.

MTV Wolfenbüttel III – SV Borussia Salzgitter 1:7 (0:3). Tore: 0:1 Tebis (18.), 0:2 Spintzyk (19.), 0:3 Hashem (21.), 0:4 Teminskij (46.), 1:4 Dawidowski (74.), 1:5 Tebis (79.), 1:6 Schanowksi (80.), 1:7 Fazlic (90.).

Der MTV erhielt den nächsten Rückschlag. Einmal mehr bestanden die Wolfenbütteler aus einer notdürftig zusammengewürfelten Elf, bei zum Beispiel Feldspieler Moritz Schäfer das Tor hütete. Mit Christian Kaselowsky und Christopher Kullnick halfen auch zwei Spieler aus der „Zweiten“ aus. Außerdem hat der verletzte Nik-Ole Heyer den Trainerposten übernommen. „Robin Skiebe schafft es zeitlich nicht mehr“, berichtete Kaselowsky, der eingestand: „Die Situation ist schwierig.“ Der MTV sei eigentlich ganz gut in die Partie gestartet. Nach einem Fehlpass gingen die Gäste allerdings bald in Führung. „Dann gehen schnell die Köpfe runter“, sagte Kaselowsky.

SV Halchter – SV Wendessen II 7:2 (4:1). Tore: 1:0 Heinke (3.), 2:0 Schmidt (8.), 3:0 Richter (16.), 3:1 Kuhlmann (20.), 4:1 Richter (45.), 5:1 Seidel (55.), 6:1 Richter (58.), 6:2 (65.), 7:2 Feuerstein (71.).

Beide Mannschaften traten ersatzgeschwächt an. „Uns hat man das nicht angemerkt. Wir waren von Anfang an gut im Spiel“, sagte Halchters Spielertrainer Tobias Lehmann. Timo Heinke und Paul Schmidt sorgten schnell für eine Zwei-Tore-Führung. Wendessen kam zwar später besser in die Partie, „nach der Pause haben wir dem Spiel aber schnell die Spannung genommen und haben hinten raus verdient gewonnen“, so Lehmann.

MTV Dettum – TuS Cremlingen II (3:0). Tore: 1:0 Obeid (6.), 2:0 Schneider (20.), 3:0 Scheunemann (44.), 4:0 Keie (57.), 5:0 Machauer (63.), 6:0 Keie (65.).

Die Dettumer spielten ihre Überlegenheit aus gegen einen Gegner, der nicht in Bestbesetzung antrat. Unter anderem stand mit Maximilian Ertinghausen ein Feldspieler im Cremlinger Tor. „Wir haben fußballerisch eines unserer besten Spiele gezeigt“, befand Dettums Trainer Gregor Armgart. Vor allem in der zweiten Halbzeit sei es ein Spiel auf ein Tor gewesen. „Wir waren hinten raus einfach eine Nummer zu stark“, sagte Armgart, der unlängst seinen Vertrag beim MTV um eine weitere Saison verlängert hat. Herausragend reagierten MTV-Keeper Finn Rohde und Aushilfs-Schlussmann Ertinghausen. „Beide Torhüter haben einen Elfmeter überragend gehalten“, lobte Armgart.

FC Blau-Gelb Asse II – MTV Salzdahlum II 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Theis (29.), 1:1 Reinecke (60.), 1:2 Rohrig (70.), 1:3 Römer (86.).

Zur Pause führte die Asse-Reserve durch den Treffer von Dominic Theis. In der zweiten Halbzeit schlugen die Salzdahlumer aber dreimal zu. Mit den drei Punkten verteidigte der MTV die Tabellenspitze.

SF Ahlum – SV Schladen 3:4 (2:2). Tore: 0:1 Löffler (10.), 1:1 Bessert (15.), 1:2 Becker (43.), 2:2 Eigentor Deutschmann (45.), 2:3 Fischer (48.), 3:3 Bessert (70.), 3:4 Becker (90.).

Dreimal gingen die Schladener in Führung, dreimal glichen die Ahlumer aus. „Das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht wider. Es war ein Spiel auf ein Tor“, sagte Schladens Spielertrainer Jan Fischer. Die Gastgeber haben aus einer tiefstehenden Grundordnung ihr Glück im Kontern gesucht. „Wir standen uns selsbt im Weg und waren anfällig nach Standards“, sagte Fischer. Doch kurz vor Abpfiff machte der Schladener Coach einen langen Ball fest, gab an Jason Becker weiter – und der traf zum Last-Minute-Sieg des SV. Trotz des Erfolges schwindet langsam die Hoffnung auf Platz 1. „Wir bleiben dran. Sollte es nicht klappen, ist aber nächste Saison der Aufstieg unser erklärtes Ziel“, kündigte Fischer an, der für dieses Vorhaben schon sechs Neuzugänge im Köcher habe.

TSV Destedt – SG Lucklum/Veltheim II 3:5 (1:2). Tore: 1:0 Fehmer (9.), 1:1 Hoffmeister (15.), 1:2 Wathling (30.), 1:3 Matschewski (35.), 2:3 Zerbe (50.), 2:4 Wathling (81.), 3:4 Zerbe (87.), 3:5 Matschewski (90.).

Die Destedter bleiben mit dieser Heimniederlage zwar Schlusslicht der Staffel. Gegenüber der „Dritten“ des MTV hat der TSV aber den Vorteil, zwei Spiele weniger absolviert zu haben.