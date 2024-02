Schöppenstedt. Der Handball-Landesligist bleibt nach dem Heimsieg über die HSG Plesse-Hardenberg II auf Aufstiegskurs Richtung Verbandsliga.

Die HG Elm ist zurück in der Erfolgsspur. Der Handball-Landesligist setzte sich in seinem Heimspiel gegen die HSG Plesse-Hardenberg II am Ende „nur“ mit 36:32 (19:13), doch HG-Trainer Christoph Geis gab schon wenige Minuten nach dem Abpfiff ein Stimmungsbild aus der Kabine preis: „Die Jungs haben mir gesagt, dass sich der Erfolg für sie deutlicher angefühlt hat.“