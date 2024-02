Wolfsburg. Der TV Jahn Wolfsburg, Schlusslicht der Tennis-Nordliga, peilt am Samstag in Hamburg beim SC Condor den ersten Tabellenpunkt der Saison an.

Ihre Konkurrenzfähigkeit haben die Tennisspieler des TV Jahn Wolfsburg nachgewiesen. Im Heimspiel gegen den Uhlenhorster HC verbuchte das Nordliga-Schlusslicht immerhin den ersten Matchpunkt der Saison. Nun will der TV Jahn mehr. Beim SC Condor soll am Samstag (13 Uhr) ein erster Tabellenpunkt her.