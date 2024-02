Schandelah. Die MTV-Fußballer treffen am Sonntag zum Re-Start in der Bezirksliga 2 auf dem Cremlinger Kunstrasenplatz auf den TSV Arminia Vöhrum.

Frühstart für den MTV Schandelah-Gardessen in der Fußball-Bezirksliga 2: Das Team von Trainer Marco Heidemann steigt am Sonntag (12 Uhr, Kunstrasenplatz Cremlingen) mit einem Nachholspiel gegen den TSVArminia Vöhrum ins neue Kalenderjahr ein.

Grundsätzlich habe seine Mannschaft eine gute Vorbereitung absolviert, sagt Heidemann. „Wir hatten nur zwei Trainingseinheiten, in denen wir weniger als 13 Mann waren, in der Regel hatte ich 18 bis 21 Leute auf dem Platz.“ Die ein oder andere Einheit mehr hätte er sich indes gewünscht, sagt Schandelahs Trainer. „Aber es ist nicht mehr so wie früher zu meiner aktiven Zeit, als wir uns in der Vorbereitung drei- bis viermal in der Woche getroffen und zusätzlich ein Testspiel absolviert haben. Die Generation heute ist eine andere, in der Familie und Beruf über allem stehen.“

Bei der Frage, wo seine Mannschaft zum Ende der Wintervorbereitung leistungsmäßig einzuordnen ist, bleibt Heidemann zurückhaltend. „Wir haben taktisch in den Testspielen viel ausprobiert, zum Beispiel eine Dreierkette. Die hat hier und da ganz gut geklappt“, erzählt der MTV-Trainer. Ob oder wann konkret diese Defensivvariante Anwendung finden wird, ließ Heidemann offen. „Aber eher in Situationen, wenn wir 2:1 führen, um den Vorsprung zu sichern.“ Aus der Dreier- könne dann schnell eine Fünferkette werden.

Der Kunstrasenplatz in Cremlingen ist enger als normale Rasenplätze. Wir brauchen deshalb in unserem Spiel eine hohe Passgenauigkeit, und wir dürfen nicht in Rückstand geraten. Marco Heidemann - Trainer des Fußball-Bezirksligisten MTV Schandelah-Gardessen vor dem Jahresauftaktspiel gegen Arminia Vöhrum

Gegen Vöhrum komme es auf andere Qualitäten an, blickt Heidemann voraus. „Der Kunstrasenplatz in Cremlingen ist enger als normale Rasenplätze. Wir brauchen deshalb in unserem Spiel eine hohe Passgenauigkeit, und wir dürfen nicht in Rückstand geraten, denn dann wird es um so schwerer, Lücken zu finden.“ Grundsätzlich erwarte er einen Gegner, der tief steht und dessen Spiel auf Konter ausgelegt ist.“ Heidemann legt die Messlatte für seine Mannschaft für den Re-Start hoch an. Der Vöhrum-Partie folgen zwei weitere Heimspiele gegen Freie Turner Braunschweig II (25. Februar) sowie TSV Germania Lamme (3. März). „Wir wollen mit Siegen starten, um unserem Hinrundenziel Platz 5 näher zu kommen“, betont Heidemann. Derzeit belegen die Schandelaher in der Staffel 2 Rang 8.

Tim Stucki und Lars Ebeling fehlen wegen Sperren

Seine Wunsch-Startelf kann Heidemann am Sonntag nicht auf den Platz schicken. Tim Stucki ist gesperrt (5. gelbe Karte), das Gleiche gilt für Lars Ebeling, der im letzten Spiel des vergangenen Jahren gegen den FC Heeseberg (0:3) die gelb-rote Karte gesehen hatte. Gregor Maschel muss aus privaten Gründen passen. Nicht mehr zum MTV-Kader gehören ab sofort Patrick Moslehner und Rene Buck. „Beide haben den Verein vor ein paar Tagen verlassen“, sagte Heidemann, ohne auf die näheren Gründe einzugehen. Mit Douglas Benker kann Heidemann nur noch bis zum Sommer planen, er kehrt dem MTV aus privaten Gründen den Rücken, kündigte der Schandelaher Trainer an.