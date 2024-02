Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Basketballer treten beim Regionalliga-Primus nicht in Bestbesetzung, aber auch nicht chancenlos an.

Eine Woche nach dem Derbysieg geht es für die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel jetzt zum Tabellenführer der 1. Regionalliga, dem TSV Neustadt (Samstag, 19.30 Uhr). Die „Shooters“ von der Leine haben im bisherigen Saisonverlauf nur eine Partie verloren. „Wir fahren ohne Druck dorthin und können befreit aufspielen“, verdeutlicht Christian Raus, Trainer der Wolfenbütteler.

Für ihn steht fest, dass das wichtigere Spiel erst zwei Wochen später ansteht, wenn der Kellerkonkurrent BBC Rendsburg zu Gast ist. „Unser Plan ist es, dann mit voller Kapelle anzutreten“, sagt Raus. Schließlich haben die Wolfenbütteler nach der Partie in Neustadt ein spielfreies Wochenende und Zeit zur Regeneration.

Aktuell knirscht es ein wenig im Getriebe – die Wolfenbütteler können nicht in Bestform und -besetzung in Neustadt am Rübenberge antreten. Nach dem grandiosen 97:79-Sieg über die SG Braunschweig mussten einige Wolfenbütteler die Trainingseinheiten unter der Woche absagen. Lennart Römer soll seine Achillessehnenentzündung zwei bis drei weitere Wochen auskurieren und fällt vorerst aus. Elias Güldenhaupt (Rückenverletzung), Ken-Jah Bosley (Fuß) und Thorben Uster (Knie) verpassten ebenfalls Trainingseinheiten, sind aber gegen Neustadt dabei. Jannik Göttsche absolvierte immerhin seine erste Trainingseinheit in diesem Jahr, ist aber für das Spiel beim Tabellenführer noch keine Option.

„Die Trainingswoche war nicht optimal. Die Stimmung ist aber gut. Defensiv und offensiv kommen wir immer besser in unseren Rhythmus. Ganz chancenlos werden wir auch in Neustadt nicht sein“, ist sich Coach Raus sicher. Im Hinspiel waren die Wolfenbütteler zumindest in der zweiten Halbzeit ebenbürtig. Seitdem hat sich einiges getan im MTV/BG-Team. Mit den Neuzugängen Bosley und Simon Fransis gab es einen enormen Qualitätsschub. „Wir sind froh, dass beide uns nicht nur sportlich voranbringen, sondern auch menschlich so gut zu uns passen“, erklärt Coach Raus und kündigt an: „Wir wollen den Spitzenreiter auf jeden Fall ein bisschen ärgern.“