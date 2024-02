Wolfenbüttel. Die Regionalliga-Basketballerinnen der MTV/BG wollen beim Schlusslicht Hagener SV ihre Tabellenführung behaupten.

Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel fahren als Spitzenreiter der 1. Regionalliga zum Schlusslicht. Am Samstagabend um 19.30 Uhr treten die Wolfenbüttelerinnenn beim Hagener SV (in der Nähe von Osnabrück) an. Die Favoritenrolle sollte somit klar vergeben sein, zumal das MTV/BG-Team auch das Hinspiel deutlich gewonnen hatte.