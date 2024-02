Schöppenstedt. Vor dem Handball-Landesligisten liegt am Samstag jedoch die knifflige Auswärtsaufgabe gegen den Northeimer HC II.

Es ist eines jener Auswärtsspiele, bei denen sich der Spaßfaktor in Grenzen hält. „Unbequem“ sei Gastgeber Northeimer HC II, sagt Christoph Geis, Trainer des Handball-Landesligisten HG Elm. Am Samstag (19.30 Uhr) treten Geis und seine HG bei eben jenen Northeimern an, die als Tabellenvierter der Staffel Süd nur knapp hinter der HG (2.) stehen.