Wolfenbüttel. Jessica Kuhnert, Thomas Janitschke, Simon Faber und Stefan Groß von der KSG sind in Cuxhaven bei den Bohle-Titelkämpfen dabei.

Nach den Erfolgen bei der Bezirksmeisterschaft Dreibahnen in Wolfsburg, ging es für die Sportkegler in Goslar auf der Bohle-Disziplin weiter. Hier wurden die Bezirkstitel und Qualifikationsplätze für die Landesmeisterschaft Bohle in Cuxhaven ausgespielt.