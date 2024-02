Schladen. Bei der 18. Auflage des Schladener Samtgemeinde-Turniers treffen Denny Sondergeld und Rene Wistuba zum 2:0-Finalsieg über Harlingerode.

Riesiger Jubel bei der SG Achim/Börßum/Hornburg: Dank der Treffer von Denny Sondergeld und Winterzugang Rene Wistuba setzte sich der Nordharzligist im Finale der 18. Auflage des Hallenfußball-Samtgemeinde-Cup in Schladen mit 2:0 gegen den klassenhöheren Bezirksligisten SC 18 Harlingerode durch und sicherte sich verdient den Siegerpokal. In der Vorrundengruppe B hatte sich die SG mit fünf Siegen aus sechs Partien für die Endrunde qualifiziert, in der sie inklusive Finale die blitzsaubere Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen aufs Parkett legte.