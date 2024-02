Wolfenbüttel. Die B-Jugend des MTV Wolfenbüttel nimmt in Rehden an den Hallenfußball-Landeswettkämpfen teil und will dort die Gruppenphase überstehen.

„Die Vorfreude bei den Jungs ist groß“, weiß Moritz Beyer, Trainer der B-Jugend-Fußballer des MTV Wolfenbüttel. Durch die Vizemeisterschaft bei der Hallen-Bezirksmeisterschaft qualifizierte sich der Landesligist für die Landeswettkämpfe, die am Samstag ab 10.30 Uhr in Rehden ausgetragen werden. Auch wenn sie nicht die Favoritenrolle innehaben, wollen die Lessingstädter einen bleibenden Eindruck hinterlassen.