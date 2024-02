Schladen. Der Co-Gastgeber zieht bei der 18. Auflage des Hallenfußball-Turniers ohne Punktverlust in die Endrunde ein. Auch Gielde ist weiter.

Sechs Spiele, sechs Siege, 23:1 Tore. Co-Gastgeber SV Schladen legte bei der 18. Auflage des Hallenfußball-Samtgemeinde-Cup in der Doppelturnhalle der Werla-Schule in Gruppe A eine nahezu perfekte Vorrundenbilanz hin. Jan Fischer, Spielertrainer des SV, kam ob des Auftritts seiner Mannschaft aus dem Schwärmen nicht heraus. „Ich habe schon einige Samtgemeinde-Turniere mitgespielt, aber einen derart souveränen Vorrundenauftritt von uns habe ich bei diesem Turnier noch nicht erlebt.“ Der SV zog gemeinsam mit der FG Vienenburg-Wiedelah, mit dem Gemeinde-Rivalen TSV Gielde und dem TSV Lengde in die Endrunde ein, die am Samstagmittag (12 Uhr) startet.