Hornburg. Die A-Junioren des MTV Eintracht lassen es im Regionsoberliga-Heimspiel gegen den SV Stöckheim offensiv wie defensiv richtig krachen.

100 Tore in einem Handballspiel binnen 60 Minuten. Geht nicht? Geht doch! So geschehen vor wenigen Tagen in der Regionsoberliga der A-Junioren. Der MTV Eintracht Hornburg und der SV Stöckheim trennten sich nach einem temporeichen Schlagabtausch mit 50:50 (23:24).