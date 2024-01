Schladen. Der Vorjahres-Halbfinalist hat den Samtgemeinde-Cup-Sieg im Visier. 14 Teams kämpfen in Schladen um den Einzug in die Endrunde.

Es ist angerichtet: Am Donnerstag startet die 18. Auflage des Hallenfußball-Samtgemeinde-Cup in Schladen. „Wir können loslegen“, bekräftigt Jan Regenhardt, Mitorganisator und Mitglied von Co-Gastgeber SG Bohrstadt. Die letzten Handgriffe sind getan, nach der Zusage des ESV Wolfenbüttel ist auch das Teilnehmerfeld komplett. 14 Teams – gleichermaßen aufgeteilt in Gruppe A (Donnerstag) und Gruppe B – spielen die acht Endrunden-Teilnehmer aus, die am Samstag um den Finaleinzug kämpfen.