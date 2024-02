Wolfenbüttel. Beim MTV Salzdahlum gibt es keine Transfers, aber Verletzungssorgen. Roklums Andre Schlinger ist nun ein Adersheimer.

Kaum Bewegung in Sachen Wintertransfers bei den Wolfenbütteler Vertretern in den Fußball-Bezirksligen. Aufsehen erregte bestenfalls der Wechsel von Andre Schlinger, bis dato Kapitän der SG Roklum-Winnigstedt, zum Kreis- und Staffelkontrahenten FC Arminia Adersheim. Der MTV Salzdahlum etwa verzeichnete bis zum Ende der Wechselperiode am 31. Januar weder Zu- noch Abgänge. Gleiches trifft auf den BV Germania Wolfenbüttel zu. Hier eine Übersicht aller Winter-Vereinswechsel.