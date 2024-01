Weddel. Die VfR-Frauen starten trotz arger Personal-Engpässe erfolgreich in die Rückrunde, gewinnen in Engelbostel und in Braunschweig.

Nach siebenwöchiger Punktspielpause meldeten sich die Tischtennis-Frauen des VfR Weddel erfolgreich zurück und fuhren zum Auftakt in die Verbandsliga-Rückrunde zwei Auswärtssiege ein. Dabei trat das Team des Herbstmeisters aus dem Kreis Wolfenbüttel beim klaren 8:1 gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg III nicht in Bestbesetzung an und agierte zwei Tage später beim RSV Braunschweig III mit einem noch deutlich weiter geschwächtem Aufgebot, gewann aber dennoch 8:6. „Ich befürchtete, dass das ein Katastrophen-Wochenende wird“, sagte VfR-Coach Hans-Peter Schlüter, der in dieser Sache nicht Recht behalten sollte.