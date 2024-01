Schöppenstedt. Der Handball-Landesligist müht sich beim Schlusslicht der Staffel Süd, HSG Schoningen/Uslar/Wiensen, zu einem Arbeitssieg.

Es war ein für den modernen Handball ganz untypisches Ergebnis. In einer ausgesprochen torarmen Partie setzte sich Handball-Landesligist HG Elm beim Tabellenletzten der Staffel Süd, HSG Schoningen/Uslar/Wiensen, mit 18:14 (8:10) durch. In Erinnerung haften bleiben wird, dass es ein Arbeitssieg für die HG war. Der angenehme Nebeneffekt: Mit den Auswärtspunkten Nummer acht und neun halten die Elm-Handballer als derzeit Liga-Zweiter ihren Kurs Richtung Verbandsliga-Aufstieg. Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Team von Trainer Christoph Geis am Saisonende einen Platz unter den ersten Sechs belegen.