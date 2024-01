Wolfenbüttel. Die Basketballerinnen der MTV/BG bezwingen den Vorletzten mit 83:48. Trainer Andreas Hundt verteilt ein Sonderlob an Maja Kordis.

„Das war ein sehr gelungener Nachmittag für uns – alles in allem ist das ein tolles Ergebnis“, freute sich Andreas Hundt, Trainer der Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel, nach dem überzeugenden 83:48 (27:5, 18:21, 20:16, 18:6)-Heimerfolg in der 1. Regionalliga gegen den Tabellenvorletzten, den Ahrensburger TSV. Damit festigen die Wolfenbüttelerinnen vor rund 90 Zuschauern am Landeshuter Platz ihre Tabellenführung vor Verfolger Eimsbütteler TV.