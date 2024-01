Wolfenbüttel. Die Wolfenbüttelerinnen wollen mit einem Heimsieg über den Ahrensburger TSV die Tabellenspitze der Regionalliga verteidigen.

Der Blick auf die Tabelle der 1. Regionalliga sorgt momentan bei den Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel für beste Laune. Das Team von Trainer Andreas Hundt steht seit dem vergangenen Wochenende ganz oben – und so könnte es durchaus bleiben. Mit einem Heimsieg am Samstag (15 Uhr) am Landeshuter Platz über den Ahrensburger TSV sind die Wolfenbüttelerinnen weiterhin nicht von der Spitzenposition zu verdrängen. Zudem tritt der Eimsbütteler TV nahezu zeitgleich beim TuS Neukölln zum Duell Zweiter gegen Dritter an.

„Auf das Ergebnis sind wir auch gespannt“, lässt Andreas Hundt durchblicken. Gewinnt Berlin gegen Hamburg, sind die Wolfenbüttelerinnen an der Spitze der Tabelle plötzlich sogar um zwei Spiele enteilt (wobei der ETV noch drei Nachholspiele in der Hinterhand hat) – unter der Voraussetzung, dass sie gegen den ATSV gewinnen. Daher betont Hundt auch: „Wir müssen uns auf unsere Aufgabe konzentrieren und dürfen Ahrensburg auf keinen Fall unterschätzen.“

Wir müssen versuchen, ihre Scharfschützinnen auszuschalten. Andreas Hundt - Trainer der MTV/BG Wolfenbüttel zur taktischen Marschroute für die Ahrensburg-Partie

Ihr Spiel in Halle hatten die Wolfenbüttelerinnen auch dank einiger taktischer Kniffe in der Defensive gewonnen, mit denen sie die gegnerische Starspielerin ausgeschaltet hatten. Der jetzige Gegner hat allerdings keinen derartigen „Go-To-Guy“. „Die haben aber viele lange Spielerinnen, die Dreier werfen können“, weiß Hundt. Bei ihrer Niederlage am vergangenen Wochenende haben die Ahrensburgerinnnen 30 ihrer 56 Punkten per Dreipunktwurf erzielt. Die taktische Marschroute in der Verteidigung ist also klar: „Wir müssen versuchen, ihre Scharfschützinnen auszuschalten“, erklärt Hundt.

Auch im Hinspiel hatte der ATSV neun Dreier getroffen, die Wolfenbüttelerinnen sind dennoch mit 75:47 davongezogen. „Da haben wir sie platt gemacht“, erinnert sich Hundt an die Überlegenheit seiner Mannschaft in Sachen Fitness. Auch in der Beziehung hofft das MTV/BG-Team, erneut die Trümpfe in der Hand zu halten. „Wir sind nahezu komplett. Ich kann personell aus dem Vollen schöpfen“, freut sich der Coach. Lediglich Lara Wagner und Hannah Geiger werden fehlen. „Ansonsten sind alle an Bord. Ich werde also 12 Spielerinnen zur Verfügung haben“, erklärt Hundt. Das bedeutet: „Wir werden Dampf machen ohne Ende. Mit hohem Tempo und aggressiver Verteidigung können wir Ahrensburg knacken“, ist sich Hundt sicher.