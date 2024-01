Salzgitter. Bei den Bezirksmeisterschaften im Hallenfußball gehen die A- und B-Junioren von der Meesche am Sonntag in Salzgitter ins Rennen.

Die Amselstieghalle in Salzgitter-Lebenstedt steht an diesem Wochenende im Zeichen des leistungsorientieren Jugendfußballs. Samstag und Sonntag werden die Bezirksmeister im Hallenfußball der A-, B- und C-Junioren ermittelt. Während am Samstag bei den C-Jugendlichen der Nordharzkreis von der JSG SCU SalzGitter vertreten wird, sind am Sonntag gleich zwei Teams des MTV Wolfenbüttel im Einsatz.