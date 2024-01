Schöppenstedt. Der Handball-Landesligist will aufsteigen und darf bei der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen keine Punkte liegenlassen.

Aufstiegsaspirant trifft auf Abstiegskandidat: Die Vorzeichen vor dem Gastspiel der HG Elm, die den Sprung in die Verbandsliga anpeilt, beim Tabellenletzten der Handball-Landesliga Süd, HSG Schoningen/Uslar/Wiensen, sind klar abgesteckt. Die HG tritt am Samstag (17 Uhr) in Uslar als Favorit an.