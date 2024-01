Weddel. Das Topteam der Tischtennis-Verbandsliga tritt bei den Drittvertretungen des MTV Engelbostel-Schulenburg und des RSV Braunschweig an.

Doppelt auswärts: So geht für den Tischtennis-Verbandsligisten VfR Weddel die Winterpause zu Ende und die Rückrunde los. Die Weddelerinnen treten am Freitag (20.15 Uhr) beim MTV Engelbostel-Schulenburg III und am Sonntag (12 Uhr) beim RSV Braunschweig III an. Beide Gegner sind in der unteren Tabellenhälfte unterwegs. „Als amtierender Herbstmeister ist es unser Anspruch, diese Spiele zu gewinnen“, sagt VfR-Coach Hans-Peter Schlüter.