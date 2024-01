Salzgitter. Die A- und die B-Junioren von der Meesche werden Futsal-Nordharzmeister und sind am Wochenende bei den Bezirksmeisterschaften dabei.

Zwei Titel bei den Nordharzmeisterschaften im Hallenfußball holten sich die Junioren des MTV Wolfenbüttel in der Sporthalle des Gymnasiums Fredenberg in Salzgitter-Lebenstedt. Die A- und die B-Junioren des MTV nahmen die Meisterplakette entgegen. Bei den C-Junioren siegte SCU SalzGitter, während sich MTV und BV Germania in teils hitzigen Derbys aneinander abarbeiteten.

A-Junioren

Eine kurzfristige Absage der JSG Langelsheim wegen Personalmangels zwang Staffelleiter Holger-Michael Tiburczy zu einer Änderung des Spielplanes. Mit nur fünf Teams wurde die Endrunde ausgetragen. Alle Spiele der JSG Langelsheim wurden mit 3:0 Toren für den Gegner gewertet. Der Tabellenführer der Landesliga MTV Wolfenbüttel setzte sich erwartungsgemäß am Ende gegen die Nordharzligisten Fortuna Lebenstedt, JSG Oderwald I und II durch.

Stimmung kam in der Halle vor allem beim 2:2-Remis der JSG Oderwald gegen den späteren Nordharzmeister aus dem Wolfenbütteler Meesche-Sportpark auf. Der MTV Wolfenbüttel vertritt somit am Sonntag ab 14 Uhr in der Amselstieghalle in Lebenstedt bei der Bezirksmeisterschaft die Farben des Kreises Nordharz.

B-Junioren

Die B-Junioren des MTV Wolfenbüttel fuhren mit einen Punkt Vorsprung vor dem Stadtrivalen BV Germania den Kreismeistertitel in der Halle ein. Der MTV vertritt damit die Farben des Kreises Nordharz bei der Bezirksmeisterschaft. © NFV Nordharz/oh | H.-M. Tiburczy

Die Staffelsieger der Vorrunde BV Germania Wolfenbüttel, MTV Wolfenbüttel und JSG Innerstetal lieferten sich einen packenden Dreikampf um den Meistertitel. Am Ende gaben die direkten Duelle den Ausschlag. Das 1:1-Unentschieden zwischen Innerstetal und BV Germania – die Tore erzielten Nico Bendorf (SVI) und Dominik Horns (BVG) – zum Auftakt, rächte sich am Ende für beide Formationen. Die Germanen brachten sich mit dem torlosen Remis gegen JSG Schladen/Gielde um seine gute Ausgangsposition. Der 2:1-Derbysieg gegen den MTV Wolfenbüttel half anschließend nicht mehr zum Sturm an die Spitze.

Die Entscheidung fiel im Abschlussspiel zwischen JSG Innerstetal und MTV Wolfenbüttel. Der Nordharzligist aus Groß Elbe begann zu passiv. Der MTV setzte zügig zwei Bälle zur 2:0-Führung in die Maschen. Zwei Minuten vor Ultimo sorgte Murat Dag mit seinem 1:2 für erneute Spannung. Die Kicker aus Groß Elbe drängten auf den Ausgleich. Ein Remis hätte für den Titelgewinn des Nordharzligisten gesorgt. MTV-Torhüter Jasper Rathert ließ jedoch keinen weiteren Treffer zu. Auch die B-Junioren des MTV fahren damit am Sonntag erneut nach Salzgitter-Lebenstedt. Das Team vertritt den Nordharz-Kreis ab 9.30 in der Amselstieghalle bei der Bezirksmeisterschaft.

C-Junioren

SCU SalzGitter und JSG Goslar bestimmten die Meisterrunde der U15 ganz klar. Der MTV Wolfenbüttel und die zwei Formationen des BV Germania Wolfenbüttel beharkten sich in den Duellen gegeneinander und nahmen sich die Punkte weg. SCU gewann alle fünf Partien. Lediglich gegen Germania Wolfenbüttel wackelte der Tabellenführer der Bezirksliga beim 2:1-Arbeitssieg einmal kurz. MTV Wolfenbüttel vergab durch die 0:1-Niederlage gegen die „Zweite“ des BV Germania nicht nur eine bessere Platzierung. Die Wolfenbütteler kassierten in dem emotionsgeladenen Derby zudem eine gelb-rote Karte für Mohammed Ahmad und eine rote Karte für Torhüter Vito Evola wegen eines Schubsers gegen einen Betreuer der Germanen nach dem Abpfiff.