Schöppenstedt. Der Tischtennis-Landesligist verstärkt sein ohnehin prominent besetztes Team mit dem Ukrainer Viktor Vasylevskyi.

Nach der Papierform ist der Aufstieg des TSV Schöppenstedt in die Tischtennis-Verbandsliga bereits in trockenen Tüchern. Der Landesligist erkämpfte sich in der Herbstserie ein sattes Vierpunktepolster gegenüber den beiden punktgleichen Verfolgern TTV Schwarz-Rot Gifhorn und Bovender SV (18:4) und profitiert zusätzlich von einem deutlich besseren Spielverhältnis von plus 74 zu 43 beziehungsweise 36 Zählern. Beide Gegner ließen die Elmstädter in der Hinrunde nicht zur Entfaltung kommen. Deren Überlegenheit bekamen nicht nur die höher eingestuften Heidestädter beim 9:2-Erfolg vor heimischer Kulisse zu spüren, sondern auch die Süd-Niedersachsen, die sogar zuhause 3:9 unter die Räder gerieten.