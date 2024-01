Wolfenbüttel. Zum Heimspiel gegen Oldenburg kehrt Ken-Jah Bosley zurück in den Kader der Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballer.

Die Fehlstarter treffen aufeinander: Am Samstag (18.30 Uhr) empfangen die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel den Oldenburger Turnerbund am Landeshuter Platz. Beide Teams haben ihre ersten beiden Spiele in der 1. Regionalliga in 2024 verloren und warten auf den ersten Sieg des Jahres.