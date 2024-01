Sickte. Die Sickter Fußballerinnen richten am Samstag ein Hallenturnier aus. Teilnehmerfeld besteht aus Landes- und Bezirksligisten.

Die Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum beweisen in diesem Winter wieder, dass sie Bock auf Budenzauber haben. Zwei große Hallenturniere (in Wittingen und in Hardegsen) haben die Landesliga-Kickerinnen sogar schon gewonnen. Jetzt sind sie am Samstag ab 10.45 Uhr Gastgeberinnen für ihr eigenes Turnier in der großen Sporthalle in Sickte. Das Finale ist für 14.53 Uhr angesetzt.

Dafür hat sich die SG ein durchaus hochkarätiges Teilnehmerfeld zusammengestellt, das nur aus Landes- und Bezirksligisten besteht. So sind die Ligarivalen der Freien Turner Braunschweig, des FC Pfeil Broistedt und von Wacker Braunschweig sowie Wacker Neustadt (Landesliga Hannover) dabei. Zum Feld der Bezirksligisten zählt auch die zweite Mannschaft des SV Wendessen als zweiter Vertreter aus dem Landkreis Wolfenbüttel. Außerdem sind Eintracht Braunschweig II und TVB Schöningen dabei.

„Es ist schon anspruchsvoll“, sagt SG-Trainer Georg Schnieders mit Blick auf die interessanten Ansetzungen, die ein spannendes Turnier erwarten lassen. Für die Sickterinnen steht aber der sportliche Wettkampf diesmal nicht allein an erster Stelle. „Natürlich sind wir ehrgeizig. Durch die beiden Turniersiege haben wir schon gezeigt, dass wir es können. Diesmal wollen wir aber vor allem gute Gastgeber sein“, betont Schnieders.

Da viele seiner Spielerinnen in Doppelfunktion unterwegs sind – zum Beispiel Sarah Bost als Cheforganisatorin, Janina Becker und Charis Wiesbaum als Turnierleiterinnen –, wird dem Coach nicht für alle Spiele die beste Formation zur Verfügung stehen. „Außerdem sollen alle mal spielen. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Wichtig ist auch, dass sich niemand verletzt“, sagt Schnieders.

Die teilnehmenden Mannschaften seien „alle gute Bekannte“, so Schnieders. „Wir hoffen, dass die viele Zuschauer mitbringen.“