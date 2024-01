Wendessen. Die Oberliga-Fußballerinnen haben ihre ersten Trainingseinheiten absolviert und eine neue Physiotherapeutin an Bord.

Beim Spitzenreiter der Fußball-Oberliga der Frauen hat die Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen. Die Spielerinnen des SV Wendessen haben die ersten Einheiten absolviert. Coach Marcel Döring durfte dabei einige Rückkehrerinnen und einen externen Neuzugang begrüßen. Am Sonntag steht ab 11 Uhr bereits das erste Testspiel-Highlight auf dem Programm: Dann gastieren die Wendesserinnen im Stadion Hoheluft beim Hamburger Oberligisten Victoria.

Am Montag hatten die Wendesserinnen auf dem Salzdahlumer Kunstrasenplatz endlich wieder gegen den Ball getreten. „Wir haben es zumindest versucht. Es war aber witterungsbedingt nur wenig möglich“, erklärte Döring. Außerdem standen bereits gemeinsame Athletik-Einheiten an. Am Samstag reist der SVW-Tross dann in die Hansestadt. Auch dort soll eine Übungseinheit auf dem Programm stehen – ebenso wie ein gemeinsames Abendessen und ein Besuch der Reeperbahn. „Es soll auch den mannschaftlichen Zusammenhalt fördern“, sagt Döring über den Kurztrip, der am Sonntag in dem Testspiel gipfelt.

In der Partie wird vermutlich Jenny Möller ihr Comeback für den SVW auf dem Platz geben, nachdem sie wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison noch nicht zum Einsatz gekommen war. Außerdem zurück im Training sind Sarah Fuchs sowie Abwehrchefin und Kapitänin Michelle Borchert, die sich im ersten Saisonspiel verletzt hatte. „Die drei werden uns richtig guttun“, sagt Döring mit Blick auf die Rückkehrererinnen.

Keine Einsätze in dieser Spielzeit werden dagegen wohl die Langzeitverletzten Shari Scheer, Amira Redzepi, Jessica Dremmler und Fenja Ahrens absolvieren. „Vielleicht werden sie noch ein Trainings-Comeback geben können. Für die Liga werden sie aber in dieser Saison noch keine Option sein“, erklärt der Trainer, dem aber deswegen nicht bange wird. „Wir gehen mit 22 fitten Spielerinnen in die Rückrunde.“

Um Verletzungen künftig besser behandeln zu können, haben sich die Wendesserinnen weitere Verstärkung in den Betreuerstab geholt. „Sarah Tietz kommt von Eintracht Braunschweig zu uns“, berichtet Döring. Sie wird künftig als Physiotherapeutin und Fitness-Trainerin bei den SVW-Frauen tätig sein. „Sie bringt unheimlich viele Qualifikationen mit und wird uns enorm weiterhelfen“, ist sich Döring sicher. Zudem werde Tietz das Trainerteam während der Spiele entlasten. „So können wir alles direkt vor Ort behandeln lassen und wir Trainer können uns auf Fußball konzentrieren. Dadurch sind wir noch professioneller aufgestellt“, freut sich der SVW-Coach über die neue Personalie.