Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Verbandsliga-Volleyballerinnen empfangen am Sonntag den FC Wenden und den VfL Wolfsburg.

Mit ihrem 3:2-Erfolg bei der SG Heide Volleys am vergangenen Wochenende haben die Verbandsliga-Volleyballerinnen des Wolfenbütteler VC vor ihrem Heimspieltag bereits vier Siege aus acht Spielen eingesammelt. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt dennoch nur vier Punkte. Die Wolfenbüttelerinnen wollen daher am Sonntag unbedingt weitere Zähler einfahren, wenn ab 11 Uhr der VfL Wolfsburg und der FC Wenden in der Sporthalle des Gymnasiums im Schloss zu Gast sind.

„Durch die 7er-Staffel sind wir immer noch abstiegsgefährdet, obwohl wir echt gut dabei sind“, konstatiert auch WVC-Coach Elias Güldenhaupt, der aber zuversichtlich ist, dass am Wochenende weitere Punkte dazukommen. Schließlich hatten die Wolfenbüttelerinnen die Hinspiele gegen Wolfsburg und Wenden jeweils in drei Sätzen für sich entschieden.

Zumindest gegen die Gäste aus dem Norden Braunschweigs sollte auch diesmal ein ähnliches Ergebnis her. „Da sollte ein Sieg möglich sein. Wolfsburg hat sich seit dem Hinspiel aber gesteigert und ist inzwischen deutlich besser drauf. Das wird sicherlich ein gutes Spiel“, warnt Güldenhaupt vor dem VfL. Dem Wolfenbütteler Coach wird zudem nicht der volle Kader zur Verfügung stehen. Mit Jolie Kunze und Maria Rachner fehlen gleich zwei Außenangreiferinnen.

Wenn die Wolfenbüttelerinen dafür die richtigen Lösungen finden und in den beiden Spielen ausreichend punkten, kann sich bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz die Abstiegsgefahr bereits an diesem Wochenende auflösen – dann könnte das WVC-Team für das bereits dritte Verbandsliga-Jahr planen.