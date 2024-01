Schöppenstedt. Der Handball-Landesligist empfängt am Samstag zum Jahresauftakt den MTV Geismar. Einige Stammkräfte fallen aus.

Sechs aus 14: Diese Formel haben die Landesliga-Handballer der HG Elm für die verbleibenden elf Saisonspiele in der Staffel Süd in den kommenden rund vier Monaten stets in den Hinterköpfen. Sechs der 14 Teams aus der Staffel steigen am Ende in die Verbandsliga auf. Und die HG, zum Jahreswechsel Tabellendritter, will zu jenem Sextett gehören, das die Landesliga nach oben verlassen darf. Um den eingeschlagenen Weg beizubehalten, wäre ein Heimsieg zum Jahresauftakt gegen den Staffelfünften, MTV Geismar, hilfreich. Die Partie wird am Samstag um 17 Uhr in der Schöninger Sporthalle an der Schützenbahn angepfiffen.