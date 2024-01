Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Luftpistolenschützen gewinnen den letzten Wettkampf gegen SV Ocholt-Howiek mit 4:1.

Die Luftpistolenschützen der Schützengesellschaft Wolfenbüttel beenden die Saison in der 2. Bundesliga auf dem vierten Platz. Am letzten Wettkampftag besiegten die Wolfenbütteler den Tabellenletzten SV Ocholt-Howiek mit 4:1. „Die Ergebnisse in der 2. Bundesliga sind allerdings immer so knapp, dass im Grunde jeder jeden besiegen kann“, erklärte Mannschaftssprecher Tim Meyer.

Der Sieg war also im Vorfeld nicht selbstverständlich, es wurde aber dann doch zu einer eindeutigen Angelegenheit. Hans-Jörg Meyer, der Olympionike in den Wolfenbütteler Reihen, gewann sein Duell mit 381:367 gegen Mandy Horn. Auch Carsten Schwuchow (371:364 gegen Falke Otten) und Sven Przyklenk (363:361 gegen Matthias Siems) gewannen ihre Matches. Martin Böhlke musste sich dagegen geschlagen geben (349:364 gegen Paul Maanen), während Tim Meyer (362:349 gegen Marc Galle) den vierten Punkt für die Wolfenbütteler holte.

„Mit einem 4:1-Sieg aus der Saison zu gehen zeigt, dass auch der Kampfesgeist zum Ende nicht gebrochen war und wir unseren guten Mittelfeldplatz behaupten wollten“, erklärte Tim Meyer. SG-Trainer Gerald Mildner lobte sein Team. „Ich bin sehr froh, mit euch diese Saison durchgezogen zu haben und ziehe meinen Hut“, sagte der Coach zu seinen Schützlingen.

Nach vielen Ausfällen durch Krankheit oder Urlaube konnte der Trainer in dieser Saison oftmals nicht die Bestbesetzung aufbieten. Dafür nutzten die Reserve-Leute diese Gelegenheit und hielten die Wolfenbütteler Fahne hoch. Ein Beispiel ist der junge Nachwuchsschütze Vincent Kurby. „Wir konnten ihn so weit aufbauen, dass er fürs Team eine echte Unterstützung darstellt“, freute sich Tim Meyer.

r./lüp