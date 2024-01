Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Tennis-Herren starten mit einem 5:1-Erfolg beim TSC Göttingen III in die Verbandsklasse-Wintersaison.

Mit einem klaren 5:1-Sieg sind die Tennis-Herren des MTV Wolfenbüttel in die Wintersaison in der Verbandsklasse gestartet. Die Wolfenbütteler verloren beim TSC Göttingen III lediglich ein Einzel. Alle anderen Matches gingen souverän an den MTV. Nach den Abstiegen im Sommer und Winter aus der Verbandsliga sei es der erste Mannschaftssieg seit dem Sommer 2002 gewesen, erklärte Timour Dick. „Ich hatte ganz vergessen, wie sich das anfühlt“, sagte der Teamkapitän.

Als Nummer 1 des MTV brachte Dick sein Einzel mit 6:0, 6:0 ganz souverän ins Ziel. Dabei war kurz zuvor noch unklar gewesen, ob er aufgrund von Rückenschmerzen überhaupt würde spielen können. „Der Vater von Jannis Possekel ist Orthopäde und hat mich noch behandelt. Am Sonntag waren die Schmerzen komplett weg. Ich habe ein gutes Spiel abgeliefert“, freute sich Timour Dick über das Ergebnis.

Auch Dominik Bode gewann in zwei Sätzen (7:5, 6:1). „Er hat mit einigen Fehlern begonnen, hat sich dann aber immer weiter gesteigert und seinen Rhythmus gefunden“, sagte der Teamkapitän. Ein gelungenes Debüt legte auch MTV-Neuzugang Niklas Krause hin. Er gewann sein Einzel 6:0, 6:1. „Eine solide Leistung. Er war mental sehr stark“, kommentierte Timour Dick.

Nur Frederik Kügler musste eine Niederlage einstecken (6:7, 1:6). „Er hatte Chancen, den ersten Satz zu gewinnen, konnte aber aufgrund einer Verletzung nicht ganz befreit aufspielen“, berichtete Dick, der im Doppel erstmals mit Krause antrat. Auch dieses Debüt ist gelungen – 6:0, 6:0.

Etwas spannender verlief das Match des zweiten MTV-Duos Possekel/Bode. Nach dem 6:4-Sieg im ersten Satz, schlugen sie beim Stand von 5:4 bereits zum Matchgewinn auf, wurden ab gebreakt, lagen 5:6 zurück und retteten sich in den Tiebreak. „Da lief es dann ganz souverän“, sagte Timour Dick. Den Tiebreak sicherten die Wolfenbütteler sich mit 7:0.

„Uns hat auch in die Karten gespielt, dass Göttingen nicht mit der besten Aufstellung angetreten ist“, sagte Wolfenbüttels Mannschaftsführer. Die Nummer 1 des TSC, Niclas Gröger, kann nur einen LK-Wert von 16,2 vorweisen (zum Vergleich: Timour Dick steht bei 2,8). Ein härterer Gradmesser wartet auf die Wolfenbütteler am Sonntag (ab 14.30 Uhr). Dann kommt die Mannschaft des TV Jahn Wolfsburg III an die Halberstädter Straße.