Cremlngen. Der SV Gartenstadt gewinnt das Hallenfußball-Turnier des TuS Cremlingen. Vorjahressieger SG Sickte/Hötzum landet auf dem letzten Platz.

Die 23. Auflage des Autohaus-Mura-Cups kontrollierten die Gäste aus Braunschweig. Beim Hallenfußball-Turnier in Cremlingen trug der Kreisligist SV Gartenstadt den Gesamtsieg davon. Es folgten mit SV Stöckheim und VfR Weddel die Tabellenführer der beiden Braunschweiger-Kreisklasse-Staffeln auf den Plätzen 2 und 3. Die Weddeler sind damit in diesem Turnier das beste Team aus dem Landkreis Wolfenbüttel – im Punktspielbetrieb gehen sie mit Sondergenehmigung im Kreis Braunschweig an den Start. Enttäuschend verlief das Turnier für die weiteren Wolfenbütteler Vertreter – allen voran die SG Sickte/Hötzum, die als Titelverteidiger ins Rennen ging, am Ende aber den letzten Platz belegte.