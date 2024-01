Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballerinnen fügen Tabellenführer Eimsbütteler TV die erste Niederlage der Saison zu.

Spitzenspiel stand drauf – und Spitzenspiel war auch drin: Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel lieferten sich im Duell Zweiter gegen Erster der 1. Regionalliga einen spannenden und engen Schlagabtausch mit dem Tabellenführer Eimsbütteler TV. In der Schlussphase gelang es den Wolfenbüttelerinnen am heimischen Landeshuter Platz, den 52:45 (13:13, 14:11, 6:9, 19:12)-Sieg einzutüten – gleichzeitig war es für die Gäste aus Hamburg die erste Niederlage der Saison.

„Es war wie zu erwarten ein schweres Spiel“, betonte MTV/BG-Coach Andreas Hundt. Beide Mannschaften starteten nervös in diesen Liga-Gipfel. Nach sechs Minuten führten die Wolfenbüttelerinnen zwar mit 8:2, am Ende des Abschnitts hatten die Gäste das Spiel aber wieder ausgeglichen. „Da hätten wir uns schon einen deutlichen Vorsprung herausspielen können, haben aber einige Chancen nicht wie gewohnt genutzt“, sagte der Wolfenbütteler Trainer.

Harte Defensive macht es den Punktesammlern schwer

Überhaupt war es keine Partie, in der die sonst so starken Offensiv-Akteurinnen auf beiden Seiten zur Entfaltung kommen konnten. „Die Schiedsrichter haben vor der Partie angekündigt, dass sie eine harte Defense zulassen werden. Diese Linie haben sie auch konsequent durchgezogen, was ich völlig okay fand“, erklärte Hundt.

Beide Teams legten im weiteren Verlauf immer wieder kleine Mini-Runs aufs Parkett. Wenn Wolfenbüttel sich einen kleinen Vorsprung herausgespielt hatte, glich Eimsbüttel diesen schon bald wieder aus. So stand es in der 14. Minute 20:15 für MTV/BG, zwei Minuten später 20:20, die Gastgeberinnen zogen an, führten 25:20, kurz danach stand es 25:24.

Indranil Pabst und Veronika Slazyk sorgen für die entscheidenden Punkte

Im vierten Viertel lagen die Gäste sogar in Führung, als die Wolfenbüttelerin Indranil Pabst aufdrehte und in drei Minuten zwei Dreier und einen Wurf aus der Zweipunktdistanz versenkte. „Damit hat sie das Spiel für uns in die richtige Richtung kippen lassen“, betonte Hundt. MTV/BG-Routinier Veronika Slazyk erhöhte mit zwei schnellen Dreiern die Führung der Gastgeberinnen auf 49:42. Als sich der ETV-Coach ein technisches Foul abholte, versenkte Sina Geilhaar den fälligen Freiwurf zum 50:42. Damit war der Weg zum Heimsieg gegen den bis dato noch unbesiegten Tabellenführer frei – und nicht nur das: Das MTV/BG-Team witterte seine Chance, auch den direkten Vergleich zu gewinnen (das Hinspiel ging mit 58:69 verloren). „Wir sind ‚All-in‘ gegangen und wollten, dass unsere Dreierschützen treffen“, erklärte Hundt den Plan der Gastgeberinnen, der letztlich aber nicht aufging.

Es war ein Regionalliga-Spiel auf höchstem Niveau, das wir mit einer großartigen Energie-Leistung gewonnen haben. Andreas Hundt - Trainer der MTV/BG Wolfenbüttel

MTV/BG Wolfenbüttel gewinnt mit „großartiger Energie-Leistung

„Die vergebenen Chancen aus dem ersten Viertel waren auch mitentscheidend dafür, dass wir den direkten Vergleich nicht geholt haben. Eimsbüttel hat aber auch sehr gut gepresst und verteidigt“, sagte Hundt, der damit die starke Leistung seiner Mannschaft nicht schmälern wollte. „Es war ein Regionalliga-Spiel auf höchstem Niveau, das wir mit einer großartigen Energie-Leistung gewonnen haben“, freute sich der MTV/BG-Coach. Ein Sonderlob gab es für „Scharfschützin“ Pabst. „Sie hat zuletzt sehr fleißig trainiert und unter der Woche ein extra Wurftraining eingelegt“, berichtete Hundt.

MTV/BG: Bosse 10, Conrad, Geilhaar 2, Huellemeier, Junger, Cordis, Lingnau 8/1 Dreier, Pabst 13/3, Slazyk 16/2, Sprenger 3, Stapel.