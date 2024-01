Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballer sind mit Rumpfbesetzung beim Topteam ASC 46 Göttingen absolut chancenlos.

Es ist die zweite überdeutliche Niederlage nacheinander für die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel. Beim Zweiten der 1. Regionalliga, dem ASC 46 Göttingen, standen am Ende lediglich 54 Punkte für die Gäste aus der Lessingstadt zu Buche, die Gastgeber hatten exakt doppelt so viele Zähler gesammelt. Nach dem 53:98 im Heimspiel gegen Westerstede eine Woche zuvor fiel die Niederlage jetzt mit dem 54:108 (13:26, 8:20, 22:20, 11:42) noch mal deutlich heftiger aus. Durch den Sieg der WSG Königs Wusterhausen gegen die SG Braunschweig sind die Wolfenbütteler jetzt auch wieder auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

„Mit der Truppe, mit der wir da waren, sind wir in der 1. Regionalliga nicht konkurrenzfähig. So sind wir chancenlos“, verdeutlichte MTV/BG-Coach Christian Raus. Durch das Fehlen der drei Leistungsträger Lennart Römer, Ken-Jah Bosley und Jannik Göttsche mussten die Wolfenbütteler in Südostniedersachsen mit einer Rumpfbesetzung antreten, bei der mit Elias Güldenhaupt, Thorben Uster und Emilio Arellano nur drei Spieler Regionalliga-Format und die entsprechende Erfahrung aufweisen konnten. „Ansonsten sind wir mit der Mannschaft angetreten, die letztes Jahr aus der Oberliga abgestiegen ist“, erklärte Raus.

Göttingen ist MTV/BG Wolfenbüttel in allen Belangen überlegen

So waren die Wolfenbütteler von vornherein chancenlos gewesen, erst recht gegen ein Topteam wie Göttingen, das in allen Statistiken meist deutlich überlegen war. So hatten die Wolfenbütteler am Ende 28 Ballverluste hinnehmen müssen, die Göttinger nur 10. Dem ASC gelangen dabei 17 Steals und 24 Assists, MTV/BG nur 3 und 5. Entsprechend waren die Hausherren direkt in Führung gegangen und haben diese immer weiter ausgebaut.

„Immerhin war unser drittes Viertel richtig gut. Da hatten wir auch gut zusammengespielt“, lobte Raus. Den Abschnitt hatten die Gäste sogar gewonnen, allerdings folgte ein katastrophales viertes Viertel. „Da ist uns die Luft ausgegangen“, sagte Raus. Für den Coach ist längst klar: „Die Liga ist einfach zu stark. Die Ergebnisse sind zwar momentan katastrophal, aber für uns geht es darum, weiter Erfahrung zu sammeln und Spaß am Basketball zu haben.“ Ob das Ziel Klassenerhalt weiterhin realistisch ist, hängt wohl auch davon ab, wie schnell und ob die Mannschaft wieder in voller Stärke antreten kann.

MTV/BG: Hammerl 9, Arellano 11/6 Rebounds, Nielandt, Li. Römer 5 Rebounds, Heitmann 4, Drinkert 2, Jacobsen 2/7 Rebounds, Uster 14/4 Dreier, Güldenhaupt 8/8 Rebounds.