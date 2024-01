Wolfenbüttel. Das Wolfenbütteler Sturmtalent schließt sich den Blau-Gelben an. Fabian Henke ist der zweite Winter-Neuzugang des MTV.

Eine gute Woche nach dem Erfolg bei der inoffiziellen Hallenfußball-Stadtmeisterschaft sind die Spieler des MTV Wolfenbüttel wieder draußen auf dem Rasen gefragt. Coach Deniz Dogan bittet sein Team am Montag zum Auftakt in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Landesliga-Saison. Ein Spieler, der in den vergangenen anderthalb Jahren im Dress der Meesche-Kicker und zuvor in der U19 des MTV für Furore gesorgt hatte, wird dann fehlen: Linus Queißer, Torschützenkönig der Landesliga-Saison 2022/23, wechselt zu Eintracht Braunschweig.