Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballerinnen empfangen den Eimsbütteler TV zum Spitzenspiel.

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel empfangen am Samstag (15 Uhr) am Landeshuter Platz den Eimsbütteler TV zum Duell des Zweitplatzierten mit dem Tabellenführer der 1. Regionalliga. Mit einem Heimsieg könnten die Wolfenbüttelerinnen noch mal für reichlich Spannung in der Liga sorgen und die dominanten Hamburgerinnen, die bislang alle Spiele gewonnen haben, unter Druck setzen. „Am besten wäre es, wenn wir den direkten Vergleich gewinnen. Das wäre sensationell“, hofft MTV/BG-Coach Andreas Hundt. Einen 11-Punkte-Rückstand aus dem Hinspiel gilt es dafür aufzuholen.

Die Voraussetzungen sind zwar gut, aber nicht optimal, wie Hundt zu bedenken gibt. „Uns hat die Weihnachtspause nicht gut getan“, sagt der Trainer der Wolfenbüttelerinnen. Vor dieser Unterbrechung hatte sein Team einen Lauf von sechs Siegen am Stück hingelegt. Der Januar ging dann mit einer Niederlage los, auch weil viele Spielerinnen erkrankt aus der Pause zurückgekehrt waren. Auch gegen den ETV wird nicht der komplette Kader zur Verfügung stehen. So mussten sich zuletzt bereits Tini Stapel, Hannah Geiger und Jasmin Conrad krankmelden. Die Chancen auf ihre Einsatzfähigkeit am Samstag schwanken.

Ida Bikker fehlt derweil aufgrund eines Schulausflugs. Holly Huellemeier laboriert an einer Knieverletzung, ihr Einsatz ist fraglich. Immerhin werden wohl auch die Gäste nicht in Bestbesetzung in die Lessingstadt reisen können. „Unsere Krankheits- und Verletztenserie hält leider an, wir sind froh, überhaupt mit Auswechselspielerinnen antreten zu können“, wird Coach Freddy Kleemichen auf der ETV-Homepage zitiert.

Mit vollem Engagement ist ein Heimsieg für MTV/BG Wolfenbüttel möglich

„Am Montag wären wir für das Training zu viert gewesen, daher haben wir das abgesagt“, erklärt Wolfenbüttels Trainer Hundt. Bei den darauffolgenden Einheiten waren aber wieder deutlich mehr Spielerinnen dabei. Die Vorbereitung hätte etwas besser sein können. Dennoch ist der Coach zuversichtlich. „Es ist das Spitzenspiel und damit für uns Anlass genug, motiviert zu sein“, sagt Hundt über die Partie gegen das mit zahlreichen Bundes- und Zweitliga-erfahrenen Spielerinnen – wie Chantal Neuwald, Paula Alvarez und Miriam Sommerstedt – gespickte Hamburger Team.

Wenn wir gegen Eimsbüttel mit dem Engagement spielen, das wir in Wedel an den Tag gelegt haben, dann haben wir eine Chance. Andreas Hundt - Trainer der MTV/BG Wolfenbüttel

Noch dazu sieht Hundt sein Team im Vergleich zum Hinspiel deutlich verbessert. „Wir sind besser eingespielt“, findet der Coach. Zudem hätten sich viele Spielerinnen stark weiterentwickelt – und mit Veronika Slayzk hatten die Wolfenbüttelerinnen am Anfang der Saison eine Leistungsträgerin noch gar nicht zur Verfügung. Slazyk konnte auch vor einer Woche bei der 53:58-Niederlage beim SC Rist Wedel nicht mitwirken. Die Partie sieht Hundt als positives Beispiel. „Wenn wir gegen Eimsbüttel mit dem Engagement spielen, das wir in Wedel an den Tag gelegt haben, dann haben wir eine Chance“, ist der Coach überzeugt.