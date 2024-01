Groß Denkte. Der Tabellenführer der Tischtennis-Bezirksoberliga fährt einen ungefährdeten Heimsieg gegen den ESV Goslar ein.

Ein Auftakt nach Maß glückte dem Tabellenführer der Tischtennis-Bezirksoberliga, der SG MTV Groß Denkte/SC Atzum, mit einem 9:1-Heimsieg über den ESV Goslar. Damit unterstrich der Tabellenführer seine Meisterschaftsambitionen. Das Fundament legte die Zwei-Dörfer-Spielgemeinschaft bereits in den Doppeln. In diesen überzeugte nicht nur das eingespielte Duo Kim-Colin Gutsmann/Christof Kepski, sondern auch die neuformierte Links-Rechts-Kombination Klaus-Peter Specht/Sascha Beer. Selbst Dirk Natusch und Reservist Matthias Gärtner trugen in einem dramatischen Fünfsatzsieg zur Maximalausbeute in dieser Disziplin bei.